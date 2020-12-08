Министерство цифровой трансформации Украины объявило необычный конкурс. Хакеров приглашают за вознаграждение взломать цифровое мобильное приложение "Дія". Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В призовом фонде один миллион гривен ($35 000). Сумма "призовых" будут зависеть от масштаба выявленных багов и уязвимости. За баги 1-го уровня сложности обещают заплатить до $3500, 2-го - до $1200. Уязвимости 3-й и 4-й категории будут вознаграждены $600 и $250 соответственно.

Хакерам через платформу Bugcrowd откроют доступ к копии системы "Дія" без доступа в государственные реестры. В министерстве заверяют, что максимально обезопасились от утечки данных.

"Подробности" уже писали о сливе данных миллионов украинцев через мобильное приложение.

На взлом мобильного приложения "Дія" отведен срок до 15 декабря. Если все пойдет по плану, то в следующем году состоится второй этап тестирования приложения на уязвимость к китбератакам.

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В Минцифры подчеркивают, что к челленджу допускаются только "белые" хакеры - то есть законопослушные IT-шники, которые "высоко ценят свою репутацию и публичные профессиональные рейтинги". "Черные" хакеры - это те, которые занимаются взломом информационных систем с целью мошенничества, чтобы заработать на похищенных данных.

С помощью мобильного приложения "Дія" прямо у себя в смартфоне можно пользоваться документами в электронном виде и получать государственные услуги онлайн. Также можно загрузить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, которые можно предъявлять полицейским. Они будут проверять его через QR-код и номер в базе.

В ближайших планах - создать "цифровой паспорт" гражданина Украины. Он позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении гостиничных, телекоммуникационных и почтовых услуг. В ближайшее время в приложение добавят автогражданку, студенческий билет и свидетельство о рождении.

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Мобильное приложение "Дія" доступно для загрузки в Apple Store i Google Play. Оно бесплатно, плата за трафик не взымается.

Напомним, что в конце ноября "Дія" получила доступ к реестру избирателей. Приложение позволяет менять избирателю место регистрации, адрес места голосования и избирательной комиссии.