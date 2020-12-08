Вода вперше стала предметом торгівлі на Чиказькій товарній біржі поряд із нафтою та золотом. Як пояснюють аналітики, контракти допоможуть захистити великих споживачів від коливань ціни. Фермери або електростанції зможуть краще управляти ризиками.

Це стало особливо важливим, зокрема, через масштабні пожежі в американській Каліфорнії саме права на видобування води там стали товаром. Індекс, що вимірює вартість води, запустили ще 2018 року.

За словами представника нью-йоркської біржі, зараз у світі два мільярди людей відчувають нестачу основного ресурсу, а за чотири роки з такою проблемою можуть стикнутися дві третини населення планети. До речі, як ми підрахували в редакції, сьогоднішня ціна води на Чиказькій біржі вища за вартість нафти марки Брент в 1,3 раза.