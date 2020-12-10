Рішення погане, але виконувати його треба. Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо "антикорупційного" вердикту Конституційного Суду України. Він, нагадаю, призвів до політичної кризи, і поставив під загрозу співпрацю з МВФ.

"Венеційка" ухвалу КСУ розкритикувала. Але водночас твердить - думку суду слід поважати і врахувати її під час ухвалення нових антикорупційних законів. Кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях треба повернути якнайшвидше, - наполягають у Венеційській комісії. А повноваження НАЗК - повністю відновити. Щоправда, при цьому прописати додаткові гарантії, які захистять суддів від тиску через їхні декларації.