Венеційська комісія оприлюднила висновок по "конституційному скандалу" в Україні [ Редактировать ]
Рішення погане, але виконувати його треба. Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо "антикорупційного" вердикту Конституційного Суду України. Він, нагадаю, призвів до політичної кризи, і поставив під загрозу співпрацю з МВФ.
"Венеційка" ухвалу КСУ розкритикувала. Але водночас твердить - думку суду слід поважати і врахувати її під час ухвалення нових антикорупційних законів. Кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях треба повернути якнайшвидше, - наполягають у Венеційській комісії. А повноваження НАЗК - повністю відновити. Щоправда, при цьому прописати додаткові гарантії, які захистять суддів від тиску через їхні декларації.
по теме
Фото відповідного клопотання оприлюднив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що категорично не сприйняв рішення конституційного суду, яке фактивно "обнулило" весь процес боротьби з корупцією
9 декабря документ был обнародован в издании "Голос Украины"
Закони стосуються списання частини боргів, одноразової фінансової допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень і "податкових канікул"
Поки що документів два: один розробили на Банковій, другий - у парламентському комітеті