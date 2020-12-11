Недофинансирование расходов на здравоохранение - следствие не только «дыры» в госбюджете, но и неправильной расстановки приоритетов правительством. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя ход выполнения бюджета-2020.

"Сегодня много говорится о том, что в госбюджете "дыра" на 100 миллиардов гривен, которая (по словам власти) образовалась из-за отсутствия средств от МВФ и падения экономики в связи с эпидемией. Но ещё большая проблема состоит в том, что правительство не в состоянии правильно распорядиться имеющимися средствами. Именно поэтому медицина за десять месяцев 2020 года недофинансирована почти на 26 млрд гривен, что составляет более четверти всех ее расходов", - заявил политик.

Политик напомнил, что недавно Кабмин принял решение о возвращении части средств "коронавирусного" фонда на поддержку «креативных индустрий» и другие статьи расходов, что вызвало критику в обществе.

"Такое возмущение вполне оправдано, поскольку подобная ситуация демонстрирует, что в правительстве неправильно расставляют приоритеты распределения средств в условиях их жёсткого дефицита. Очевидно, что в сложившейся ситуации первоочередными должны быть расходы по двум статьям – здравоохранение и программы, способствующие росту экономики. Между тем, мы имеем огромный дефицит финансирования по обоим направлениям, который суммарно превышает 43 млрд гривен", - сообщил народный депутат.

По его мнению, учитывая непрофессионализм Кабмина, ситуацию нужно исправлять на уровне парламента.

"Необходимо решение Верховной Рады, которым будет определена первоочередность выделения средств как в оставшиеся недели нынешнего года, так и в госбюджете-2021. Украина не может позволить себе второстепенные траты в ситуации, когда полностью не профинансирована медицина и не выполнены программы, способствующие росту валового внутреннего продукта", - резюмировал Сергей Левочкин.