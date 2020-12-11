В среду, 9 декабря, ушла из жизни главный редактор журнала "Натали" Ирина Трухачева. О ее смерти 10 декабря сообщила руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко в Facebook.



"Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ир, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем "Слове редактора", - говорится в сообщении Мирошниченко.

Причины смерти официально не сообщаются. Некоторые СМИ пишут, что Ирина не хотела разглашать свой диагноз, однако предполагают, что у нее были проблемы с сердцем.

Редакция издания выразила соболезнования семье Трухачевой - у нее остались муж и дочь Маргарита.

Ирина Трухачева родилась в Кривом Роге, изучала режиссуру в Киевском университете культуры и искусств. После этого она работала телеведущей, была автором проекта "Сказка для тебя". Ирина была назначена главным редактором журнала "Натали" в начале 2018 года.

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