Зміни клімату вносять суттєві корективи в економіку країн. Ідеться і про робочі місця, і технічну модернізацію. Ось наприклад Фінляндія найбільший споживач торфу в Євросоюзі. Але ресурс, який раніше практично годував фінів, потрапив під табу екологів і активістів. Відмовилися від нього в обмін на гроші від Брюсселя. Як Фінляндія переживає екологічну трансформацію - розкажуть колеги.

Колись торф називали коричневим золотом. Торфовища практично невичерпний ресурс у Фінляндії, де третину території займають болота.

Це природне добриво, а крім того, основне джерело енергії для фінів ще з часів Другої світової. Здебільшого торфом обігрівають будинки. Але його видобуток може шкодити екосистемі, а відходи після спалювання забруднюють довкілля більше, ніж вугілля.

Таісто Рауссі, фермер:

Таке враження, що все більше і більше людей виступають проти торфу як палива. Тому таких, як я, що заробляють на ньому, стає, відповідно, дедалі менше і менше.

Підтвердження цього непродані гори торфу на угіддях фермера Таісто. Натомість ось такі електростанції, як у містечку Куопіо, використовують більш екологічне паливо дерево.

І хоча кліматологи, екоактивісти та деякі політики це схвалюють, десятки тисяч працівників індустрії, не в захваті. Фінляндія найбільший споживач торфу у Євросоюзі. Але тепер ті, хто залишається без роботи, просять владу про допомогу.

Пасі Рантонен, менеджер енергетичної компанії:

Уряд вимагає швидких змін. Але врешті все трансформується надто стрімко, ми не встигаємо контролювати процес і підлаштовуватися під нові умови.

Натомість опоненти прагнуть, навпаки, пришвидшити процес відмови від торфу на користь екологічного палива. Якось дослідник Теро Мастонен помітив, що у річці біля його будинку масово гине риба. Причиною стали стічні води з торф'яника неподалік, де саме тривав видобуток. Мастонен організував громадську кампанію, і в результаті місцевість незабаром перетворили на болото. Там знову з'явилася характерна флора і фауна.

Теро Мастонен, еколог:

Ми змогли відновили місця нересту, і це неабияке досягнення. Бо ще недавно там не було жодної живої істоти.

Мастонен разом із колегами зараз працює на 23 різних ділянках, але каже - негативні наслідки масового видобутку торфу у Фінляндії відчуватимуться роками. З іншого боку, уряд уже почав модернізацію індустрії. Проводять її за кошти ЄС, це близько 3 мільярдів євро.

Їх спрямують на обладнання для енергетичних компаній і створення нових робочих місць. Крім того і самих жителів заохочуватимуть переходити на екологічне паливо.