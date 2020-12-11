Критика Венецианской комиссии: как отреагировали в КСУ [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, Конституционный суд Украины отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине. Об этом говорится в сообщении на странице КСУ в Facebook.
Выводы содержали критические замечания относительно решения КСУ об ответственности за недостоверное декларирование.
Отметим, что в выводах суд критикуют за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией.
Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей наработке решений.
Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.
Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
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