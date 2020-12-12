В Индии, 12 декабря, рассскрыли ужасающие причины, якобы массового заболевания жителей города Элуру, но как утверждают в министерстве штата, люди могло отравиться ртутью и другими тяжелыми металлами, которые были обнаружены в еде. Об этом заявил главноый министра правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди, передает Hindustan Times .

Как отметил министр, следы ртути были обнаружены в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах.

Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей

Он также добавил, что общее число пострадавших достигло 613 человек, 13 из которых проходят стационарное лечение, остальные выписаны из больниц.

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Стоит отметить, что трое больных умерли, предположительно причиной их смерти могли стать хронические заболевания.

Джаганмохаму Редди добавил, что до сих пор неясно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни, так как ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды.

До сих пор неясно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни. Ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды. Тем не менее пробы воды в одном из районов Элуру выявили большое количество пестицидов, в тысячу раз превышающих норму

Напомним, в Индии случилось смертоносное возгорание коронавирусной больницы, в результате трагедии погибли 5 человек, еще 28 получили травмы различной тяжести. Возгорание произошло в реанимационном отделении, после чего языки пламени захлестнули соседние отделения.

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