Союз "слуг" и их приспешников пытается незаконно избрать губернатора главой Запорожского областного совета. Об этом заявил народный депутат, председатель Запорожской региональной организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Владимир Кальцев.

По результатам местных выборов, состоявшихся 25 октября, ОП-ЗЖ оказалась лидером доверия среди избирателей. 11 декабря прошло первое заседание новоизбранного облсовета, на котором должно было быть избрано его руководство. Однако из-за желания власти сделать главой областного совета нынешнего председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина демократическая процедура голосования была сорвана.

Как подчеркнул Владимир Кальцев, голосов за Боговина нет и "слуги" всеми способами пытаются затянуть выборы главы облсовета.

"Честно победить он не может, поэтому применяются различные манипуляционные технологии, срывается демократическая процедура выборов, затягивается голосование. В попытке лихорадочно найти голоса на депутатов оказывается давление", – отметил Владимир Кальцев.

Он подчеркнул, что в облсовете создан союз из "Слуги народа", "Оппоблока", "Батькивщины" и "Єднання", единственная цель которого – поделить между собой должности.

"Представители политсил, которые вошли в союз со "Слугой народа", фактически предали своих избирателей, ведь ранее они заявляли о своей оппозиционности. Но получив мандаты, они тут же об этом забыли. Интересы избирателей их не волнуют. После этого людям ждать от такой власти помощи не приходится", – сказал политик.

Владимир Кальцев подчеркнул, что депутаты от ОП-ЗЖ будут добиваться честных и законных выборов главы облсовета, а в своей деятельности будут исходить исключительно из интересов избирателей.

"Мы будем делать все, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить развитие региона", – акцентировал Владимир Кальцев.

Заседание затянулось до ночи. После процедуры тайного голосования, когда кандидатура губернатора провалилась, счетная комиссия отказалась установить результаты этого голосования, а один из членов попытался похитить документы.

Представители ОП-ЗЖ обратились в правоохранительные органы з заявлением о преступлении.

В работе сессии объявлен перерыв до 15 декабря.

Отметим, что всего в состав Запорожского облсовета вошли представители 7 партий: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Партия Владимира Буряка "Єднання", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "За майбутнє". Всего в областном совете 84 депутата.