Партия власти превратилась в политическую ширму, за которой близкие к ней олигархи Новинский и Ахметов, местечковые криминальные кланы и "любі друзі" Зеленского пытаются дерибанить власть на местах. Именно это сейчас происходит на выборах председателя Запорожского областного совета.

Большинство голосов избирателей в Запорожье получила ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Но местные марионетки власти и олигархов при помощи запугивания и скупки депутатов облсовета сколотили картель для дележа власти в области. В результате "Слуги", "Батькивщина", подконтрольная Новинскому фейковая партия "Оппозиционный блок" и партия криминального мэра Буряка выдвинули на должность главы областного совета провалившего работу в Запорожской области губернатора-неудачника Боговина.

В результате выборы главы облсовета превратились в театр абсурда и админресурса. Голосовать за Боговина тащили больных коронавирусом депутатов. Одного из депутатов в зал голосования доставили на скорой из реанимации, несмотря на состояние его здоровья.

Представители картеля выдали подконтрольным депутатам номера, которые те должны были вписать в бюллетени для тайного голосования, чтобы с нарушением сразу нескольких статей Уголовного кодекса контролировать это тайное голосование. Но вся эта преступная схема накрылась: депутаты от оппозиции зафиксировали все попытки махинаций при голосовании в присутствии журналистов и полиции.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет, что слуга олигархов Боговин потерял моральное право претендовать на пост председателя областного совета.

Мы требуем от правоохранительных органов дать правовую оценку фактам махинаций и нарушения закона при голосовании на выборах председателя Запорожского областного совета. Заказчики, кураторы и исполнители этого преступления должны понести определенное законом наказание.