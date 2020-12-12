Владимир Зеленский окончательно взял курс на союз с осколками режима Порошенко. Обещания сменить курс и обновить власть полностью забыты. "Новыми лицами" в команде президента становятся старые чиновники, верно служившие его предшественнику.

Об этом свидетельствует недавнее назначение Валентина Резниченко на пост главы Днепропетровской областной администрации. Этот чиновник более четырех лет при правлении Порошенко руководил Днепропетровской областью. Теперь, после местных выборов, вопреки воле избирателей, но в благодарность своему новому политическому союзнику, Зеленский возвратил соратника Порошенко на пост руководителя стратегической области.

Открытый политический альянс с Порошенко, кадровые сговоры Офиса Президента с местными бизнес-кланами - признак растерянности и полного поражения Владимира Зеленского. Он оказался не в состоянии изменить антинародную политику и обновить власть. Под управлением "старых" и "новых" в Украине продолжает реализовываться антинародный курс, ведущий страну в пропасть.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ — единственная политическая сила, способная остановить национальную катастрофу и привести к управлению государством опытных и профессиональных специалистов. Зе-власти, сросшейся с прошлым режимом, пора на полную "перезагрузку"