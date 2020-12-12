Министерство обороны Армении заявило о возобновлении наступления армии Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика).

Армянская армия предпринимает ответные действия.

В пятницу, 11 декабря, представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что азербайджанские военные осуществили атаку на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.

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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.

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Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.