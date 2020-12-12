Армения заявила о наступлении армии Азербайджана [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Армении
Министерство обороны Армении заявило о возобновлении наступления армии Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика).
Армянская армия предпринимает ответные действия.
В пятницу, 11 декабря, представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что азербайджанские военные осуществили атаку на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.
Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.
Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
по теме
Баку сообщил о гибели 2783 военнослужащих в Карабахе, НКР отчиталась о 1746 погибших бойцов
Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли в пятницу, 11 декабря
У Баку триває грандіозний "парад перемоги у вітчизняній війні", - так в Азербайджані називають збройний конфлікт з Вірменією за Нагірний Карабах
Мінятимуть "усіх на всіх", - повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
1 декабря Армения передала Азербайджану Лачинский район - последний из трех районов согласно мирному соглашению по Нагорному Карабаху