Убийца котов пытался изнасиловать девочку: в Измаиле задержали маньяка [ Редактировать ]
В Измаиле, в Цветочном переулке, 23-летний местный житель напал на девочку, применив грубую силу приступник пытался ее изнасиловать.
Стоит отметить, по данным правоохранительных органах, мать пострадавшей девочки рассказала, что неизвестный мужчина приставал к ее 12-летней дочери, но девочке удалось вырваться и сбежать домой, где она рассказала все матери.
Он приставал к моей 12-летней дочери – задрал ей юбку и пытался снять колготы, чтобы изнасиловать.
Патрульные сразу передали ориентировку другим экипажам.
Уже через полчаса полиция получила сообщение о попытке осуществить действия сексуального характера уже с другой девушкой 14-ти лет - на улице Пушкина.
Совместными усилиями двух экипажей подозреваемый был задержан на улице Тихая и доставлен в Измаильский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Позже пострадавшая девочка и ее мать прямо указали на него как причастного к попыткам покушения на двух девочек.
Важно, что уже в отделении при общении с правоохранителями приступник сообщил, что у него на протяжении нескольких месяцев не было интимных отношений и он таким образом решил это исправить.
Кроме того, он признался, что недавно, находясь в раздраженном состоянии, убил черного кота, сломав ему шею ногой. Ему предъявили фото изувеченных тел животных, которые в последние дни пострадали от жестоких обращений неизвестного и на одном из них правонарушитель узнал черного кота, которого убил.
Стоит отметить, что ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.
фото: izmacity.com
Как сообщает Измаильская патрульная полиция, сейчас в действиях вышеуказанного гражданина, усматриваются признаки уголовного преступления, предполагаемого ст.153 УК "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица" и ст. 299 УК "Жесткое обращение с животными".
Все обстоятельства и подробности произошедшего уже устанавливают следователи.
Напомним, ранее в Борисполе мужчина украл маленькую девочку на АЗС, чтобы ее изнасиловать. Мужчина взял девочку на руки, вышел на улицу и заставил сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.
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