В Измаиле, в Цветочном переулке, 23-летний местный житель напал на девочку, применив грубую силу приступник пытался ее изнасиловать.

Стоит отметить, по данным правоохранительных органах, мать пострадавшей девочки рассказала, что неизвестный мужчина приставал к ее 12-летней дочери, но девочке удалось вырваться и сбежать домой, где она рассказала все матери.

Он приставал к моей 12-летней дочери – задрал ей юбку и пытался снять колготы, чтобы изнасиловать.

Патрульные сразу передали ориентировку другим экипажам.

Уже через полчаса полиция получила сообщение о попытке осуществить действия сексуального характера уже с другой девушкой 14-ти лет - на улице Пушкина.

Читайте также Маньяк жестоко расправился с двумя пятиклассницами

Совместными усилиями двух экипажей подозреваемый был задержан на улице Тихая и доставлен в Измаильский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Позже пострадавшая девочка и ее мать прямо указали на него как причастного к попыткам покушения на двух девочек.

Важно, что уже в отделении при общении с правоохранителями приступник сообщил, что у него на протяжении нескольких месяцев не было интимных отношений и он таким образом решил это исправить.

Читайте также Педофил изнасиловал сразу двух маленьких детей

Кроме того, он признался, что недавно, находясь в раздраженном состоянии, убил черного кота, сломав ему шею ногой. Ему предъявили фото изувеченных тел животных, которые в последние дни пострадали от жестоких обращений неизвестного и на одном из них правонарушитель узнал черного кота, которого убил.

Стоит отметить, что ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

фото: izmacity.com

Как сообщает Измаильская патрульная полиция, сейчас в действиях вышеуказанного гражданина, усматриваются признаки уголовного преступления, предполагаемого ст.153 УК "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица" и ст. 299 УК "Жесткое обращение с животными".

Все обстоятельства и подробности произошедшего уже устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Борисполе мужчина украл маленькую девочку на АЗС, чтобы ее изнасиловать. Мужчина взял девочку на руки, вышел на улицу и заставил сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Читайте также, в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек, а школьник зверски поиздевался над женщиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.