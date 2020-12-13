Локдаун в Украине могут ввести раньше: в Кабмине назвали условие [ Редактировать ]
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине могут ввести жесткий локдаун и раньше, чем это официально планировали, все зависит от количества больных за день. Об этом Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов.
Главным показателем для введения жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.
Он также отметил, что стоит помнить о койко-фонде.
Надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекциино надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд.
Немчинов отметил, что Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч
Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января.
Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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