Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине могут ввести жесткий локдаун и раньше, чем это официально планировали, все зависит от количества больных за день. Об этом Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов.

Главным показателем для введения жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.

Он также отметил, что стоит помнить о койко-фонде.

Надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекциино надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд.

Немчинов отметил, что Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч

Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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