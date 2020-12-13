В Чечне за минувшие сутки зафиксировали шесть землетрясений. Последней был магнитудой 5,6. Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Как отметил представитель ведомства, так иногда действительно случается, что за один день такое явление как землетрясение происходит несколько раз, но добавил, что они могут не нести никаких последствий.

Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий

Он также отметил, что точно предугадать время и места землетрясения невозможно.

По данным пресс-службе МЧС РФ, первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в полночь на глубине 25 километров, но никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения в ведомство не поступало.

Подземные толчки ощутили жители не только Чечни, но и Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

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Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 30 километрах от берега. Жители российских городов Анапа (241 тыс.) и Новороссийск (53,6 тыс.) ощутили подземные толчки около 17:00 по киевскому времени в воскресенье 12 декабря.

Читайте также, 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

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