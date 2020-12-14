Північнокорейську столицю Пхеньян засипало першим снігом. Хурделило і в центрі, й на півдні країни. От тільки не за графіком - зазвичай сніжити починає на місяць раніше. Останні роки зима в країні настає щоразу пізніше.

Через потепління під загрозою опинився масштабний проєкт лідера КНДР Кім Чен Ина - кілька років тому він вирішив розвивати в країні гірськолижний туризм. На будівництво зимових курортів виділили вісім мільярдів доларів.