Мрію Кім Чен Ина про гірськолижний туризм "нищить" глобальне потепління [ Редактировать ]
Північнокорейську столицю Пхеньян засипало першим снігом. Хурделило і в центрі, й на півдні країни. От тільки не за графіком - зазвичай сніжити починає на місяць раніше. Останні роки зима в країні настає щоразу пізніше.
Через потепління під загрозою опинився масштабний проєкт лідера КНДР Кім Чен Ина - кілька років тому він вирішив розвивати в країні гірськолижний туризм. На будівництво зимових курортів виділили вісім мільярдів доларів.
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