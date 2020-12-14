У світі за добу на коронавірус інфікувалися пів мільйона людей [ Редактировать ]
Понад пів мільйона нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Загальне число хворих на Ковід - 72 з половиною мільйони. Померли мільйон 618 тисяч людей. Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія.
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