В Україні за добу вилікувалися від COVID-19 більше 7,5 тисяч людей [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні понад 9 тисяч нових хворих на Ковід. Сто п'ятдесят шість пацієнтів померли. Подолали недугу більш як сім тисяч п'ятсот людей. Найвищі показники захворюваності - на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та в столиці.
Найнижчі на Кіровоградщині та Вінниччині. Загалом, за весь час епідемії в Україні інфікувалися майже 900 тисяч людей.
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Вакцинувати в першу чергу будуть дев'ять груп із зони ризику. Це медики, військовослужбовці, соціальні працівники, й працівники: освіти, держбезпеки та пенітенціарних установ, а також люди похилого віку 60, та хронічні хворі, незалежно від віку.