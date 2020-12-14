Подолали недугу більш як сім тисяч п'ятсот людей

За минулу добу в Україні понад 9 тисяч нових хворих на Ковід. Сто п'ятдесят шість пацієнтів померли. Подолали недугу більш як сім тисяч п'ятсот людей. Найвищі показники захворюваності - на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та в столиці.

Найнижчі на Кіровоградщині та Вінниччині. Загалом, за весь час епідемії в Україні інфікувалися майже 900 тисяч людей.