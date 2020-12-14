Стрілянина під час різдвяного шоу в Нью-Йорку. Сталося це поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова - там співали колядки. Невідомий почав стріляти в повітря - правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і поранили чоловіка. Той помер у лікарні. Мотиви скоєного невідомі. Про загиблих або поранених унаслідок інциденту не повідомляють.

Дермот Ши, поліцейський: