У Нью-Йорку чоловік намагався зірвати виконання колядок пострілами [ Редактировать ]
Стрілянина під час різдвяного шоу в Нью-Йорку. Сталося це поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова - там співали колядки. Невідомий почав стріляти в повітря - правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і поранили чоловіка. Той помер у лікарні. Мотиви скоєного невідомі. Про загиблих або поранених унаслідок інциденту не повідомляють.
Дермот Ши, поліцейський:
Знайшли сумку. А в ній - каністра з бензином, дріт, кілька ножів та Біблія. Думаю, зловмисник мав небезпечні наміри. Ми вже знаємо ім'я нападника. Він - з кримінальним минулим. Зараз ми встановлюємо всі обставини.
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