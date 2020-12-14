Преодоление пандемии: Украина получит спасательный транш [ Редактировать ]
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Украинское правительство рассчитывает на получение от Всемирного банка финансового транша в размере 170 миллионов долларов.
Стороны подписали двустороннее соглашение о дополнительном финансировании для проекта модернизации Украины.
Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта Модернизация системы соцподдержки населения Украины.
Основная задача является поддержка и финансирование социальных услуг и малообеспеченных семей. К тому же планируется отправить часть средств на помощь пострадавшим от экономического влияния пандемии COVID-19. Таким образом, полная стоимость проекта составит 750 миллионов долларов.
Ранее мы писали, что Всемирный банк одобрил выдачу Украине кредита в 300 миллионов долларов. Первый транш допфинансирования был согласован еще 30 апреля в размере 150 млн долларо.
Кроме того, Евросоюз выделил Украине транш на 600 млн евро. Он укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19.
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