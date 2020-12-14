Армения назвала главный приоритет в политике по Нагорному Кабаху. Им является возвращение занятых Азербайджаном территорий, сообщает Министерство иностранных дел Армении.

Министр иностранных дел Ара Айвазян принял представителей сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Стефана Висконти (Франция), Эндрю Чаффера (США), временного поверенного в делах посольства России в Армении Алексея Синегубова, а также действующего представителя главы ОБСЕ Анджея Каспршика.

На встрече стороны обсудили прекращение огня в Нагорном Карабахе и защиту прав местных армян.

"В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию оккупированных территорий со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Армении назвал условие отставки.