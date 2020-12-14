Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Крюге приехал с визитом в Украину.

Глава ВОЗ приехал в Киевский областной лабораторный центр, чтобы посмотреть украинскую борьбу на передовой с COIVD-19.

Сегодня утром доктор Ганс Клюге посетил медработников, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19 в Киевском областном лабораторном центре и Центре первичной медико-санитарной помощи №2. Они оказывали медицинские услуги в течение всего времени пандемии COVID-19 в Украине.

Фото: Twitter

Отмечается, что в столице Клюге также встретился с медработниками, проводящими тестирование на COVID-19 и занимающимися эпидемическим надзором за болезнью. Во время визита на территорию Украины главу ВОЗ сопровождал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Фото: Twitter

Напомним, миссия ВОЗ прилетела в Украину 13 декабря. Самолет с экспертами Всемирной организации здравоохранения приземлился в аэропорту "Жуляны".

Кроме того, ВОЗ выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Особую рекомендацию прививаться могут получить медики в отделениях интенсивной терапии.

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