Отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ - расследование [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, появилась информация о том, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом говорится в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.
Также, считают, что глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков также причастен к делу.
Личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.
По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института :
- Олег Таякин,
- Алексей Александров,
- Иван Осипов,
- Константин Кудрявцев,
- Алексей Кривощеков,
- Михаил Швец,
- Владимир Паняев.
В расследовании говорится, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.
После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году.
Также слежка велась за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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