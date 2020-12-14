В Харьковской области, в поселке Песочин, злоумышленник напал на 50-летнюю женщину в то время, как она шла на работу.

Инцидент произошел 14 декабря около 6:30.

Так, он затащил "жертву" на пустырь и изнасиловал ее. Крики женщины услышали случайные прохожие.

Нападавший, схватил сумку жертвы, попытался сбежать, но свидетели его удерживали до приезда полиции.

Нападавшим оказался 22-летний парень. Его уже задержали.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Борисполе мужчина украл маленькую девочку на АЗС, чтобы ее изнасиловать. Мужчина взял девочку на руки, вышел на улицу и заставил сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Читайте также, в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек, а школьник зверски поиздевался над женщиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.