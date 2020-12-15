Мобильные игры ­– это спасение для родителей, которые устают развлекать своих детей во время пандемии. Однако в этом есть другие скрытые опасности. Помимо развития игровой зависимости дети могут невзначай потратить деньги своих родителей на внутриигровых микроплатежах.

Шестилетний мальчик из Коннектикута сам того не подозревая потратил 16 тысяч долларов (445,5 тысяч гривен) на мобильную игру Sonic Forces, используя кредитную карту своей матери.

The New York Post сообщает, что Джордж Джонсон из Уилтона, штат Коннектикут, использовал iPad и карту мамы Джессики для совершения внутриигровых покупок. В Sonic Forces цены стартуют от 1,99 доллара (55,6 гривен) и достигают 99 долларов (2756 гривен), что дает доступ к большему количеству персонажей, приросту скорости и ряду косметических улучшений.

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Работая из дома во время пандемии, Джессика не знала, что Джордж весь месяц спускал несколько сотен долларов за день.

"Эти игры созданы для того, чтобы заставлять детей тратить реальные деньги. Какой адекватный взрослый потратит 100 долларов на сундук с виртуальными золотыми монетами?" – комментирует Джессика.

Микроплатежи в Sonic Forces

Когда Джессика увидела, что с ее счета были списаны 16 тысяч долларов, она решила, что это мошенничество, и позвонила в банк, а затем подала заявление в полицию. Расследование показало, что деньги регулярно списывались через платежный сервис Apple App Store на игру Sonic Forces. Мать с ужасом осознала, что деньги "украл" ее 6-летний сын.

"Мой сын не понимал, что тратит настоящие деньги. Он играет в мультяшную игру в мире, который, как он знает, не реален. Почему деньги для этого мира должны быть реальны? Где предупреждение для родителей о том, что игра требует списания настоящих долларов?" – в недоумении задается вопросом Джессика.

Apple хладнокровно отнеслась к ситуации Джессики, указывая на 60-дневное окно для возврата средств, которое давно истекло, пока шло расследование. Вместо этого в компании сказали Джессике, что ей следовало отключить внутриигровые покупки в настройках игры, отвязать карту или просто активировать "детский режим".

"Если бы я знала, что такие настройки есть, я бы никогда не позволила своему ребенку потатить такую огромную сумму. Мы с мужем собирались потратить эти деньги на погашение ипотеки", - объясняет Джессика.

Такой удар по семейному бюджету лишит семью праздника. Вероятно, сын даже останется без рождественской сказки и впервые в жизни окажется в долгах перед своими родителями.

Sonic Forces

"Похоже, мне придется оставить сына без рождественских подарков – у нас совсем не осталось денег. Возможно, я заставлю сына выплатить этот долг через 15 лет, когда он устоится на первую работу", - Джессика.

Тем не менее, Джессика уверена, что в этой неприятной ситуации прежде всего виновата Apple, что позволяет детям так просто списывать деньги со счета родителей.

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