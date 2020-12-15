Во вторник, 15 декабря, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что "возьмется" за возможные преступления ФФУ. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий - дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины", - сообщает Венедиктова.

Также генпрокурор отметила, что дело было очень громким, но в один момент - просто "застыло".

"В свое время дело было очень громким, сопровождалась журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло, как холодец. Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата.

Верю, что совместными усилиями откроем счет", - говорится в сообщении.