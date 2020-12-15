Участники масштабного протеста в Киеве на Майдане Независимости, где ранее произошли стычки с правоохранителями, собирают палатки. Об этом сообщает "Киев Сейчас".

Организатор акции протеста заявил, что мирные люди не должны страдать. Поэтому митингующие сворачивают палатки, чтобы никто не пострадал.

Сейчас участники протеста совещаются, что будут делать дальше.

Напомним, во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста ФОПов. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что протестующие пошли под Офис президента, где зажгли желто-голубые фаеры. После этого участники протеста направились вниз на Крещатик.

Также мы писали о том, что станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыли на вход и выход.

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