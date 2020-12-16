Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча Ла Лиги с "Атлетиком" ответил на вопрос, можно ли автора дубля Карима Бензема считать лучшим нападающим Франции всех времен.

Об этом сообщает terrikon.com.

"На мой взгляд, да. Он доказывает это и уже долго выступает за "Реал". Он провел более 500 матчей, много забивает. Его статистика говорит сама за себя. По мне, он лучший, и это очевидно. Он стал более разносторонним игроком, теперь он не только "девятка". Он думает не только о голах, поэтому я его люблю", - сказал Зидан испанским СМИ.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов избавится от главного тренера. Представители "Реала" начали проводить переговоры со специалистом. Зинедин Зидан вскоре может остаться без работы в случае фиаско в поединке Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах.

Также мы писали о том, что экс-игрок "Реала" объявил о завершении карьеры. Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

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