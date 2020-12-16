В японских префектурах Гумма и Ниигата за сутки выпало около 1,2 метра снега. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

Десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс, сообщает NHK.

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Из-за снегопадов авиакомпании страны отменили 54 внутренних авиарейса. В основном это авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее сообщалось, что лед сковал движение и "парализовал" Киев. Непогода спровоцировала множество ДТП.

Также мы писали о том, что в Украину идет антициклон Yadigar. Так, почти по всей территории будет наблюдаться сухая погода, местами туман, однако без снега и ледяных дождей. Мокрый снег с гололедицей задержится только на крайнем востоке страны.

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