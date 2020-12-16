Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей, а движение в этой части столицы было парализовано на несколько часов.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет.

"Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!", - отметил он.

Городской глава заявил, что "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" обратится в суд с целью возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Ранее мы публиковали видео падения электроопор на Шулявском мосту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.