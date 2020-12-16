Известная артистка Ани Лорак порадовала пользователей сети новым фото. Певица опубликовала его на своей страничке в популярной социальной сети Instagram.

На фото Каролина запечатлена с нежным макияжем и укладкой с локонами.

"Девочки, красим реснички и дарим миру красоту!", - подписала публикацию артистка.

Фанатам понравился такой женственный образ звезды.

"Очень красивая", "Какие глазки", "Красотка", "Какая женщина", "Какой у вас взгляд пронзительный", - написали в комментариях подписчики певицы.

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