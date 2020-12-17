Власти Египта ужесточили требования к сертификатам ПЦР-тестов, которые обязаны иметь иностранцы, прибывающие в страну пирамид. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Египте.

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Власти Египта установили следующие требования к сертификатам ПЦР-тестов:

сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;

сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, на документе должна быть печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

сертификат не должен содержать никаких исправлений или поправок;

сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;

в сертификате должно быть обязательно указано, что проведено тестирование типа RT-PCR;

сертификат должен быть выдан на английском языке;

сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;

не принимаются сертификаты заполненные от руки.

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В случае возникновения сомнений в достоверности теста, власти Египта могут потребовать провести повторный тест по прилету.

Туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, которые были сделаны по прилету, в аэропортах курортных городов, будут размещать в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста.

Зараженными туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

Посольство Украины не может заставить власти Египта отменить изоляцию или уменьшить ее срок. Украинцев призывают убедиться, что страховой полис соответствует их потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение.

Напомним, что с 1 ноября Египет освободил туристов от уплаты визового сбора.