В четверг, 17 декабря, в Италии, на севере страны произошло достаточно сильное землетрясение магнитудой до 4,0. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Эпицентр подземного толчка находился в районе Милана.

Именно там землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах зданий.

Напомним, в Чечне за минувшие сутки зафиксировали шесть землетрясений.

Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 30 километрах от берега. Жители российских городов Анапа (241 тыс.) и Новороссийск (53,6 тыс.) ощутили подземные толчки около 17:00 по киевскому времени в воскресенье 12 декабря.

Читайте также, 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

На территории Украины землетрясение в последний раз происходило 2 декабря. Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,7 балла ощущались на территории Ивано-Франковской области.

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