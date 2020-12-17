На Майдані продовжуюється акція протесту ФОПівців [ Редактировать ]
Мітинг, день третій. На Майдані триває акція протесту ФОПівців. Вони й далі залишаються на головній площі. Серед їхніх вимог послаблення оподаткування, скасування касових апаратів та січневого локдауну. Бо це удар для підприємців, та ще й без належної державної допомоги.
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