Запорожский облсовет избрал легитимное руководство: узурпация власти самоназначенцем Боговиным остановлена [ Редактировать ]
Захват власти в Запорожском облсовете, затеянный экс-губернатором-неудачником Боговиным, сорван. Большинство депутатов областного совета 44 голосами, в присутствии СМИ и с выполнением всех определенных законом процедур, избрали легитимное руководство.
Депутаты-запорожцы нашли в себе мужество остановить узурпацию полномочий и защитили принципы демократического местного самоуправления. Они отказались мириться с незаконными действиями узурпатора Боговина и давлением его "титушек".
Председателем Запорожского областного совета избран Виталий Толочек ("Слуга народа"). Его первым заместителем депутаты избрали Павла Матвиенко (ОП-ЗЖ), заместителями – Геннадия Фукса ("За майбутнє") и Олега Чернова ("ЕC").
Заявление Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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