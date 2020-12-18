Захват власти в Запорожском облсовете, затеянный экс-губернатором-неудачником Боговиным, сорван. Большинство депутатов областного совета 44 голосами, в присутствии СМИ и с выполнением всех определенных законом процедур, избрали легитимное руководство.

Депутаты-запорожцы нашли в себе мужество остановить узурпацию полномочий и защитили принципы демократического местного самоуправления. Они отказались мириться с незаконными действиями узурпатора Боговина и давлением его "титушек".

Председателем Запорожского областного совета избран Виталий Толочек ("Слуга народа"). Его первым заместителем депутаты избрали Павла Матвиенко (ОП-ЗЖ), заместителями – Геннадия Фукса ("За майбутнє") и Олега Чернова ("ЕC").

Заявление Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь"