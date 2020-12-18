Фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Riffmaster Антоненко Шевченковский районный суд Киева оставил в силе меру пресечения. Антоненко оставили под стражей, несмотря на то, что у него имеются симптомы коронавируса. Об этом шла речь на сегодняшнем судебном заседании, которое транслировалось в YouTube.

Так, в связи с риском инфицирования коронавирусом защита просила суд присяжных изменить меру пресечения Антоненко. Адвокаты заявили, что Антоненко имеет симптомы COVID-19, а в следственном изоляторе, где его держат, зафиксированы случаи инфицирования.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и решил оставить Антоненко под стражей, несмотря на показания врача о проблемах с сосудами у подзащитного и о рисках его дальнейшего содержания в СИЗО.

Тем не менее начальник следственного изолятора должен обеспечить право на надлежащую медицинскую помощь.

Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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