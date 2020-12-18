Международный банк реконструкции и развития выдаст Украине кредит в размере 100 миллионов долларов на работы по восстановлению территории восточных областей.

Важное соглашение своими подписями утвердили вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий и региональный директор Всемирного банка.

Было подписано соглашение о займе между Украиной в лице вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в лице в.и.о. регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави.

Отмечается, что проект реализуют под названием "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение". Он предусматривает проведение ремонтных работ на автомобильных путях длиной в 183 километра в Луганской области, а также, прилечь сельскохозяйственные инвестиции, которые будут воплощены через чреду отдельных субпроектов.

Ранее мы писали, что Германия выделит Украине 214 миллионов долларов займа на реализацию инвестиционных проектов. Деньги дают на 30 лет под 2% годовых. Еще 40 млн евро Берлин "подарит" Киеву.

Кроме того, Всемирный банк одобрил выдачу Украине кредита в 300 миллионов долларов. Деньги направят на поддержку жителей Украины по проекту модернизации системы социальной поддержки населения.

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