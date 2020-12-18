"Государство обязано продлить выплату социальных пенсий" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
С 1 января 2021 г. люди, которые получали социальную пенсию, смогут рассчитывать лишь на соцвыплату в размере 530 грн. Чтобы их поддержать, "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает продлить выплату социальных пенсий. Об этом заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко.
Он отметил, что в результате пенсионной реформы сразу на 10 лет был повышен обязательный трудовой стаж, из-за чего образовалась прослойка людей, которые не могли претендовать на минимальную пенсию.
"Поэтому государство выплачивало социальную помощь таким гражданам, и все пенсионеры должны были получать пенсию не менее минимальной. В 2020 году такую социальную пенсию получали около 80 тыс. человек. Однако с 1 января 2021 г. они смогут рассчитывать лишь на социальную помощь в размере 530 грн. То есть останется группа людей с пенсией менее минимальной", – пояснил политик.
ОП-ЗЖ предлагает продлить выплату социальных пенсий, внеся необходимые изменения в законодательство.
"В нынешних условиях власть должна оказывать людям необходимую поддержку, а не бросать их на произвол судьбы", – резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Компромисс, переговоры и выполнение Минских соглашений – такими должны быть шаги официального Киева для достижения мира на востоке Украины
Найближчими днями Верховна Рада має проголосувати за механізм відшкодування збитків від карантинних заходів
Захват власти в Запорожском облсовете, затеянный экс-губернатором-неудачником Боговиным, сорван
Голосование за антинародный бюджет показало, в чьих интересах работает парламентское большинство
В ГБР подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря СНБОУ Данилова за препятствование законной деятельности Медведчука по обеспечению украинцев вакциной от коронавируса