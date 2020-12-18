С 1 января 2021 г. люди, которые получали социальную пенсию, смогут рассчитывать лишь на соцвыплату в размере 530 грн. Чтобы их поддержать, "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает продлить выплату социальных пенсий. Об этом заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко.

Он отметил, что в результате пенсионной реформы сразу на 10 лет был повышен обязательный трудовой стаж, из-за чего образовалась прослойка людей, которые не могли претендовать на минимальную пенсию.

"Поэтому государство выплачивало социальную помощь таким гражданам, и все пенсионеры должны были получать пенсию не менее минимальной. В 2020 году такую социальную пенсию получали около 80 тыс. человек. Однако с 1 января 2021 г. они смогут рассчитывать лишь на социальную помощь в размере 530 грн. То есть останется группа людей с пенсией менее минимальной", – пояснил политик.

ОП-ЗЖ предлагает продлить выплату социальных пенсий, внеся необходимые изменения в законодательство.

"В нынешних условиях власть должна оказывать людям необходимую поддержку, а не бросать их на произвол судьбы", – резюмировал Юрий Бойко.