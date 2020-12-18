Решение об осуществлении регулярных грузовых перевозок по Транссибирской магистрали (Транссибу) в Европу с января 2021 года принял японский логистический гигант - корпорация Hankyu Hanshin Express Global. Уже забронированы грузовые терминалы в портах Японии и во Владивостоке, а также в Познани, Праге и Франкфурте.

После того как украинская власть бездарно упустила возможность полноценно участвовать в грандиозном проекте "Один пояс – один путь", который свяжет Китай и Европу, стоит ли удивляться, что и проект, соединяющий Японию - одну из крупнейших экономик мира - с Европой, тоже пойдет в обход Украины. Да и как можно доверять государству, которое способно, вопреки собственной экономической выгоде, отказаться от "Мотор Сичи" - предприятия, недавно занимавшего лидерские позиции в производстве авиа- и вертолетных моторов не только в Украине, но и в мире?

В результате не будет ни предприятия, ни десятков тысяч высококвалифицированных работников, ни доходов и налогов от производства уникальной по мировым меркам продукции. "Мотор Сич" уже на грани закрытия и банкротства. А впереди колоссальный штраф в размере $3,5 млрд в пользу китайских владельцев "Мотор Сичи", которые подали на Украину в международный арбитраж, поскольку, заплатив деньги, так и не получили контроль над предприятием. И нет сомнений в том, что китайская сторона, заручившаяся поддержкой лучших в мире адвокатских контор, этот спор выиграет. За "черное" рейдерство, даже на государственном уровне, надо наказывать. Вот только виновники не понесут наказания, расплачиваться будет украинский народ.

С точки зрения иностранных инвесторов, Украина – токсичный объект вложений. И никакая чушь об "инвестнянях", никакие призывы вкладывать средства в страну с "грандиозным потенциалом" положение не исправят.

Поэтому неудивительно, что транспортный маршрут, связывающий Японию и Европу, пройдет мимо Украины: порт Тояма на побережье Японского моря, порт Владивостока, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Москва, Минск и Брест до грузовой железнодорожной станции Малашевиче (Польша). Расстояние - 10397 км. Расчетное время доставки стандартного контейнера от порта Тояма до контейнерного терминала в Познани - 22 дня, то есть вдвое меньше, чем занимает морской путь через Суэцкий канал.

Это очередной грандиозный провал власти, уничтожающий экономику страны.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"