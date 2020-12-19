В пятницу вечером, 19 декабря, героиня проекта "Холостячка" Ксений Мишина сделала свой выбор. Победителем шоу стал Александр Эллерт.

В финале романтического шоу Мишина заявила о том, что по-настоящему влюбилась в 33-летнего сценариста и автора шуток Студии "Квартал 95". Александр был дважды женат и у него есть 12-летняя дочь Элина.

Ксения Мишина отказала 31-летнему Алексею Тригубенко, который основал компанию по сдаче автомобилей такси в аренду и мечтал стать отцом для 8-летнего сына Мишиной Платона.

Отметим, что реакция зрителей на такой выбор украинской актрисы - неоднозначна. Некоторые одобрили решение Мишиной и пожелали паре любви и счастливой совместной жизни, а другие же, наоборот, возмутились.

Ранее мы писали, что на российском телевидении закрывают культовую программу.

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