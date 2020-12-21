Поблизу Кам'янки під час обстрілу поранило мирного жителя [ Редактировать ]
Дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців було минулої доби. Ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Під ворожий вогонь потрапили околиці Водяного, Павлополя, Пісків, Авдіївки та Південного. У штабі запевнили - серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Обстрілювали бойовики і мирне населення.
Поблизу Кам'янки в результаті ворожого вогню один мирний житель отримав поранення. Українські військові надали постраждалому першу медичну допомогу і доправили його до лікарні.
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Одного мирного жителя поранили. Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу і доправили його до лікарні
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