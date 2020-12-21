Мутации коронавируса в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. С таким заявлением выступил глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, возглавляющий международную группу ученых, анализирующих мутации коронавируса, сообщает La Stampa.

Только в Италии эпидемиологи нашли 23 мутации вируса SARS-CoV-2. Они могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность: вирус набирает скорость, но теряет силу.

Если в зависимости от штамма меняется степень заразности, то до сих пор мы не видели различий в его поведении внутри организма или других способов передачи. Любые мутации продиктованы иммунной системой. Иными словами вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше вирус мутирует и приспосабливается, чем больше теряет свою силу и в итоге исчезает. Нужно только время, и мы не знаем, сколько.

Ученые утверждают, что мутации вирусов обычно направлены на то, чтобы максимально размножаться, но при этом снижать летальность. Как и любой паразит, вирус не стремится убить своего носителя.

При этом мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.

Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Из-за коронавируса-мутанта страны массово закрывают авиасообщение с Соединенным Королевством. "Подробности" писали, как появления нового типа COVID-19 объяснили во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.