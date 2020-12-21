У МОЗ побачили "позитивну динаміку" коронавірусної епідемії [ Редактировать ]
6 545 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. 80 людей померли, понад 5 тисяч одужали.
Напередодні найбільшу кількість випадків Ковіду підтвердили в Києві 673, понад 600 на Одещині, 598 у Дніпропетровській області.
У міністерстві охорони здоров'я кажуть про позитивну динаміку - адже кількість інфікувань зменшується третій тиждень поспіль.
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