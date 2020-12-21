Мэр Киева Виталий Кличко инициирует доплаты медицинским работникам столицы за счет городского бюджета. Этот вопрос депутаты Киевсовета рассмотрят завтра, 22 декабря, на внеочередном заседании, сообщил киевский градоначальник.

Кличко отметил, что депутаты Киевсовета рассмотрят, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам: врачам - 5 тыс. грн, медсестрам - 4 тыс. грн, младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.

"Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали - 5 тыс. гривен, медсестры - 4 тыс., младший медперсонал - 2 тыс. гривен", - отметил мэр.

По его словам, если изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников столицы.

"Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил доплаты военным и медикам, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.

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