Официальный трейлер боевика "Удар в пустыне" (Desert Strike), в котором одну из главных ролей исполнил всемирно известный боксер Майк Тайсон, появился в сети.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе играет бывшего военного, который пытается спасти беженцев от банды наемников.

Режиссером картины выступил египтянин Рауф Абд Эль Азиз.

Как ранее сообщалось, украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко намерен провести матч-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом.

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Напомним, ранее Фьюри дал прогноз на свой бой с Усиком, отметив, что Усик - один из лучших. Также мы писали о том, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе - Тайсон Фьюри рассказал о своей заветной мечте - он собирается полететь в космос в 2021 году.

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