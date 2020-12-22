Коронавірус мутує повільніше за грип - ВООЗ [ Редактировать ]
Коронавірус мутує повільніше за сезонний грип, про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Фахівці продовжують вивчати новий штам, який виявили у Сполученому Королівстві.
Додають, що мутація під контролем, і хоча новий вид більш заразний, лікувальні препарати і вакцини діють на нього незмінно.
Водночас медики при уряді Британії заявляють, що мутований коронавірус може більше інфікувати дітей, ніж початковий штам. У ВООЗ продовжують дослідження, і закликають європейські уряди посилити контроль.
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