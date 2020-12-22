Под Полтавой обнаружили месторождение "голубого" золота [ Редактировать ]
Специалисты "Нефтегаза" Украины обнаружили в Полтавской области новое месторождение природного газа.
Под землей находится около 200 миллионов кубометров газоконденсатного голубого топлива на глубине в 6 150 метров.
Отмечается, что в перспективе из месторождения можно добыть два миллиардов кубометров. А суточная добыча "голубого топлива" составит 100 тысяч кубометров. Площадь находки составляет 213 километров квадратных. Специалисты рассказали о планах провести в месте находки трехмерную сейсмику
Читайте также, Турция обнаружила в Черном море огромное месторождение газа. Запасы голубого топлива в новом месторождении оцениваются в 320 млрд кубометров.
Кроме того, В Беларуси нашли два месторождения нефти. По предварительным данным, их совокупные запасы превышают 2,5 миллиона тонн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Такую информацию дает Минэкономразвития
22 декабря - праздник в честь матери Пресвятой Богородицы
Городской глава Львова Андрей Садовой выздоровел от коронавируса
Новый год и идее подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех
За сутки на территории Украины зафиксировали 8 513 новых случаев коронавирусной инфекции