В перспективе там будет найдено 200 миллионов кубометров газа/ фото: Lexinform

Специалисты "Нефтегаза" Украины обнаружили в Полтавской области новое месторождение природного газа.

Под землей находится около 200 миллионов кубометров газоконденсатного голубого топлива на глубине в 6 150 метров.

Отмечается, что в перспективе из месторождения можно добыть два миллиардов кубометров. А суточная добыча "голубого топлива" составит 100 тысяч кубометров. Площадь находки составляет 213 километров квадратных. Специалисты рассказали о планах провести в месте находки трехмерную сейсмику

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Кроме того, В Беларуси нашли два месторождения нефти. По предварительным данным, их совокупные запасы превышают 2,5 миллиона тонн.

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