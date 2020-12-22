ВООЗ збереться на позачергову нараду через новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
А у всьому світі головна тема - новий мутований штам коронавірусу. Як йому протидіяти? Аби це обговорити, Всесвітня організація охорони здоров'я збереться на позачергову нараду.
Коли саме відбудеться зустріч у ВООЗ не уточнили, і закликали всіх не панікувати. За словами науковців, коронавірус мутує значно повільніше за грип. Тож розроблені проти-COVID-19 вакцини не втратять своєї ефективності. Нагадаю, єдина наразі відмінність британського штаму COVID-19 від попередньої його версії - це більша швидкість поширення.
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