Новый штамм коронавируса, который впервые был выявлен в Великобритании, обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает местный телеканал O Globo, ссылаясь на исследование Национальной лаборатории научных вычислений.

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При этом отмечается, что у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее "старого" штамма COVID-19.

Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тыс. смертей.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

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