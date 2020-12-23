Новый штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране [ Редактировать ]
Новый штамм коронавируса, который впервые был выявлен в Великобритании, обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает местный телеканал O Globo, ссылаясь на исследование Национальной лаборатории научных вычислений.
При этом отмечается, что у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее "старого" штамма COVID-19.
Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тыс. смертей.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.
Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
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