Санта-аквалангіст привітав з новорічними святами морських жителів [ Редактировать ]
Різдвяний привіт із глибин Атлантичного океану. Біля американського архіпелагу Флорида Кіз здійснив заплив Санта Клаус-аквалангіст. Замість Оленів - моторизована дошка для підводного плавання. Поруч - незмінний ельф-помічник.
Так із прийдешніми святами морських та наземних жителів привітав власник місцевого клубу пірнальників. Уже багато років Спенсер Шифер у такий спосіб розважає своїх шанувальників, а заразом збирає пожертви для дитячих фондів.
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